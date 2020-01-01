Call of Duty: Warzone | Coalition vs Allegiance | كوليبالي أول مُدافع في التشكيل المثالي

المُدافع السنغالي يتفوق على يان فيرتونخين في تصويت الجماهير

تمكّن مُدافع نابولي كاليدو كوليبالي من الفوز بتصويت Call of Duty: Warzone والذي أطلقه جول من أجل تحديد التشكيل المثالي المكون من عناصر Coalition vs Allegiance.

وبما أن جل العملاء باتوا متداولين بين مستخدمي اللعبة، قرر جول بالتشارك مع Call of Duty أن يطلق حملة لاختيار التشكيل المثالي لـ Coalition vs Allegiance. الفكرة هي أننا سنختار 11 عميلًا من كل فريق، وسنقوم بمقارنة كل واحد منهما بلاعب كرة قدم شهير يتشارك معه في كثير من الخصائص، ثم سنمنح الفرص لرواد الموقع لاختيار اللاعب المفضل له ليكون ضمن التشكيل المثالي.

وجمع التصويت الثاني بين كاليدو كوليبالي الذي وحّد الصفوف مع عميل Coalition Yegor وحارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير الذي كان رفقة عميل فريق Allegiance Thorne .

المزيد من الفرق

وتحصل كوليبالي على 86% من مجموع الأصوات التي بلغ عددها 17942 عبر منصة تويتر وإنستجرام والموقع، ليضمن بذلك مكانًا ضمن التشكيل المثالي.

أما فيرتونخين، فقد نال 14% من الأصوات (2461) ليكون في المركز الثاني رفقة Yegor.

انتظرونا في تصويت جديد لاحقًا اليوم