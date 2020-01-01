Call of Duty: Warzone | Coalition vs Allegiance | كانتي أول متوسط ميدان في التشكيل المثالي

الارتكاز الفرنسي يضمن مكانه في التشكيل المثالي

تمكّن متوسط ميدان تشيلسي "نجولو كانتي" من الفوز بتصويت Call of Duty: Warzone والذي أطلقه جول من أجل تحديد التشكيل المثالي المكون من عناصر Coalition vs Allegiance.

وبما أن جل العملاء باتوا متداولين بين مستخدمي اللعبة، قرر جول بالتشارك مع Call of Duty أن يطلق حملة لاختيار التشكيل المثالي لـ Coalition vs Allegiance. الفكرة هي أننا سنختار 11 عميلًا من كل فريق، وسنقوم بمقارنة كل واحد منهما بلاعب كرة قدم شهير يتشارك معه في كثير من الخصائص، ثم سنمنح الفرص لرواد الموقع لاختيار اللاعب المفضل له ليكون ضمن التشكيل المثالي.

وجمع التصويت الخامس بين نجولو كانتي الذي وحّد الصفوف مع عميل Allegiance Zane ومُتوسط ميدان مانشستر سيتي فيرناندينيو الذي كان رفقة عميل فريق Coalition Raines.

المزيد من الفرق

واكتسح كانتي التصويت بعد أن حصل على نسبة 84% من مجموع الأصوات الذي بلغ 17750 على كل من تويتر، فيسبوك، إنستجرام والموقع.

الأصوات الـ14788 التي تحصل عليها الفرنسي قوبلت بـ2762 صوتًا لصالح البرازيلي فيرناندينيو بنسبة 16%.

انتظرونا في تصويت جديد لاحقًا اليوم