Call of Duty: Warzone | Coalition vs Allegiance | بوجبا ينضم للتشكيل المثالي

اللاعب الفرنسي يكتسح التصويت

تمكّن متوسط ميدان مانشستر يونايتد "بول بوجبا" من الفوز بتصويت Call of Duty: Warzone والذي أطلقه جول من أجل تحديد التشكيل المثالي المكون من عناصر Coalition vs Allegiance.

وبما أن جل العملاء باتوا متداولين بين مستخدمي اللعبة، قرر جول بالتشارك مع Call of Duty أن يطلق حملة لاختيار التشكيل المثالي لـ Coalition vs Allegiance. الفكرة هي أننا سنختار 11 عميلًا من كل فريق، وسنقوم بمقارنة كل واحد منهما بلاعب كرة قدم شهير يتشارك معه في كثير من الخصائص، ثم سنمنح الفرص لرواد الموقع لاختيار اللاعب المفضل له ليكون ضمن التشكيل المثالي.

وجمع التصويت الخامس بين بول بوجبا الذي وحّد الصفوف مع عميل Allegiance Nikto ومُتوسط ميدان أياكس أمستردام فان دي بيك الذي كان رفقة عميل فريق Coalition Alex.

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واكتسح بوجبا التصويت بعد أن حصل على نسبة 73% من مجموع الأصوات الذي بلغ 21604 على كل من تويتر، فيسبوك، إنستجرام والموقع.

الأصوات الـ15894 التي تحصل عليها الفرنسي قوبلت بـ5710 صوتًا لصالح الهولندي فان دي بيك بنسبة 27%.

انتظرونا في تصويت جديد لاحقًا اليوم