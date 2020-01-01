Call of Duty: Warzone | Coalition vs Allegiance | بنزيمة يقود هجوم التشكيل المثالي

مُهاجم ريال مدريد يتفوق على آيمريك أوباميانج

تمكّن مُهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة من الفوز بتصويت Call of Duty: Warzone والذي أطلقه جول من أجل تحديد التشكيل المثالي المكون من عناصر Coalition vs Allegiance.

وبما أن جل العملاء باتوا متداولين بين مستخدمي اللعبة، قرر جول بالتشارك مع Call of Duty أن يطلق حملة لاختيار التشكيل المثالي لـ Coalition vs Allegiance. الفكرة هي أننا سنختار 11 عميلًا من كل فريق، وسنقوم بمقارنة كل واحد منهما بلاعب كرة قدم شهير يتشارك معه في كثير من الخصائص، ثم سنمنح الفرص لرواد الموقع لاختيار اللاعب المفضل له ليكون ضمن التشكيل المثالي.

وجمع التصويت العاشر بين كريم بنزيمة الذي وحّد الصفوف مع عميل Coalition WYATT ونجم آرسنال بيير آيمريك أوباميانج الذي كان رفقة عميل فريق Allegiance MACE.

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وكان الصراع محتدمًا حتى الساعات الأخيرة من التصويت، حيث تحصل على بنزيمة على 56% من مجموع الأصوات، أي ما مجموعه 10131 صوتًا.

أما أوباميانج فقد تحصل على 44% من الأصوات، أي 8036 صوتًا، وذلك على منصات تويتر، فيسبوك وإنستجرام، بالإضافة إلى التصويت في الموقع

انتظرونا في تصويت جديد لاحقًا اليوم