Call of Duty: Warzone | أمرابط يتفوق على الدوسري وبلايلي كأقرب شخصية ليجور

نور الدين أمرابط ثالث ممثلي الدوري السعودي في Call Of Duty: Warzone

تمكّن نجم اتحاد النصر السعودي "نور الدين أمرابط" من الفوز بتصويت Call of Duty: Warzone والذي أطلقه جول من أجل معرفة لاعب الدوري السعودي الممتاز الأقرب لشخصية يجور، وذلك بعد صراع محتدم مع اثنين من أبرز نجوم الدوري يوسف بلايلي وسالم الدوسري.

وبما أن شخصيات اللعبة باتت مُتداولة بين جل مُحبيها، فقد قررنا في جول.كوم، أن نقارن بينهم وبين نجوم الدوري السعودي وأن نرى من بينهم يملك ما يكفي من الخصائص ليكون على أرض معركةCall of Duty: Warzone، فكان يجور الشخصية الثالثة التي دخلت التصويت.

وتفوق أمرابط في التصويتين اللذين تم إطلاقهما في الموقع وعلى منصة تويتر، حيث تحصل على مجموع 6065 صوتًا من أصل 11660 صوتًا، ما يعني أنه تحصل على نسبة 52% من مجموع الأصوات.

المزيد من الفرق

أما المركز الثاني فقد كان من نصيب الجزائري يوسف بلايلي الذي تحصل على 3763 صوتًا، بنسبة 32%، فيما جاء لاعب الهلال سالم الدوسري في المركز الثالث بـ16% من مجموع الأصوات (1832 صوتًا).

انتظروا التصويت الثالث لاحقًا اليوم