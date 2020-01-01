Call of Duty: Warzone | أمرابط، بلايلي أم الدوسري؟ من الأقرب لشخصية يجور؟

صراع محتدم بين ثلة من أبرز نجوم الدوري السعودي

تُعد لُعبة Call of Duty من بين الأكثر تداولًا في العالم بين لاعبي وعشاق منصات الألعاب، حيث اكتسبت شعبيتها الكبيرة بفضل أنظمة لعبها المشوقة، وشخصياتها الأسطورية وكذلك جودة خرائطها، وهي أمور لاحظها كل من لعب في الطور الجديد للعبة: Call of Duty: Warzone.

حمّل نسختك المجانية من هنا

ويضم هذا الطور الجديد نمطين مميزين وهما نمط الغنيمة ونمط الباتل رويال، المتمحورة كليهما على خريطة فيردانسك الكبيرة، وبالقدرة على اللعب منفردًا أو في فريق مكون من 3 أو 4 أشخاص (Trios و Quads).

المزيد من الفرق

وبالنظر للمساحة الكبيرة للخرائط، والتي لن تستطيع تغطيتها مشيًا على الأقدام فقط، فقد تم توفير خمسة أنواع مختلفة من المركبات ووسائل التنقل لكي تقلل عناء المسافة، بما في ذلك طائرت هيليكوبتر، شاحنات بضائع، وسيارات رباعية الدفع تختلف سرعتها وقدرتها على التحرك في الطرق غير الممهدة.

وبما أن شخصيات اللعبة باتت مُتداولة بين جل اللاعبين، فقد قررنا في جول.كوم، أن نقارن بينهم وبين نجوم الدوري السعودي وأن نرى من بينهم يملك ما يكفي من الخصائص ليكون على أرض معركةCall of Duty: Warzone.

وبالحديث عن شخصية اليوم، فالأمر يتعلق بـ"يجور" الذي يُمثل الغموض والقسوة التي يتسم بها مُحاربو أوروبا الشرقية. شجاع، قوي أمام خصومه، قد لا يكون الجانب البدني أقوى مقوماته، لكنه لا يتردد أبدًا في الانقضاض على خصومه والتلاعب بهم بفضل ذكائه، سرعته وحدسه المميز.

نور الدين أمرابط: أحد أشجع اللاعبين العرب في السنوات الأخيرة، ولعل عبارة "الخصم الذي يأتي، بسم الله" هي إحدى أشهر العبارات التي ميّزته قبل نهائيات كأس العالم الأخيرة حينما وقع المغرب في مجموعة الموت أمام إسبانيا، البرتغال وإيران. قوي، سريع وذكي في اتخاذ القرارات، وهي صفات يُشبه فيها يجور.

يوسف بلايلي: النسخة الجزائرية لنور الدين أمرابط. يتشابهان معًا في كثير من الأمور، وعلى رأسها شجاعتهما في مواجهة المُدافعين والتوجه نحوهم دون هوادة، فيما تسمح لهما مهارتهما في الإطاحة بهم دون مشاكل كبير.

سالم الدوسري: أبرز لاعب سعودي متواجد في الساحة حاليًا. مهاري، سريع وذكي في اتخاذ القرارات في الثلث الأخير من الملعب، ليُصبح أحد أهم لاعبي الهلال وأحد اللاعبين المرشحين للاحتراف في أوروبا.