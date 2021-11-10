Call of Duty: Vanguard البداية فقط: خريطة WARZONE جديدة آتية قريبًا.. إليك كل ما يجب معرفته عن "Caldera"

ستنتقل Call of Duty من مناظر أوروبا الشرقية الى بيئة أكثر استوائية في المحيط الهادئ مع الخريطة الجديدة: “Caldera"التي تتواجد على جزيرة بركان خامد ولديها أكثر من 200 نقطة اهتمام.

ستقدم خريطة Caldera الجديدة تجربة مختلفة من Battle Royaleعن تلك المتواجدة في Verdansk، مع غابات وشواطئ وآثار وحتى ميزة تواجد بركان خامد، بالإضافة إلى الطائرات وشاحنات AA التي يمكنك استخدامها لاستكشاف الجزيرة.

بنيت الخريطة الجديدة على تقنية ومحرك Call of Duty: Vanguard

تعتبر Caldera خريطة جذابة بصرياً وجاهزة للتسلح، كما انها ستدعم اللعب عبر المنصات والتقدم المشترك والدعم عبر الأجيال (cross-play cross-progression, and cross-gen support.)

حدث تسويقي تشويقي في 24 نوفمبر:

أثارت Call of Duty فضول وحماسة لاعبيها من خلال الإعلان عن حدث خاص لكشف المزيد عن خريطة Caldera الغامضة

هذا الحدث الذي طورته شركة Beenox سوف يمنح المستخدمين معلومات حيوية عن Caldera وخصائصها المختلفة.

تاريخ الإصدار:

سيتم إصدار خريطة Caldera الجديدة من Warzone في الثاني من ديسمبر.

ويُمكن لأي شخص يمتلك Call of Duty: Vanguard، التي صدرت في 5 نوفمبر، قبل إطلاق الموسم الأول في 2 ديسمبر، الحصول على 24 ساعة من الوصول المبكر إلى الخريطة الجديدة.