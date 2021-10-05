نجم العالمي الأسبق يقرر إيقاف انتقاداته من أجل مصلحة الكيان

أعلن فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر السعودي الأسبق، اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، لكنه اعتزالًا مؤقتًا، لهدفٍ ما.

جمهور النصر غاضب على الهريفي:

لا يختلف اثنان على نجومية الهريفي كلاعب، فهو أحد المساهمين في تأهل المنتخب السعودي لدور الـ16 بكأس العالم 94، بخلاف إنجازاته مع العالمي.

لكن على مستوى التواصل الاجتماعي مع الجماهير، يعاني الهريفي من حالة عدم قبول من بعض جمهور ناديه، الذي يرى أنه كثير الانتقاد للفريق على الملأ، وهو ما قد يضر بالعالمي.

نجم العالمي الأسبق لا يقف صامتًا أمام انتقادات جماهير النادي له، إذ أنه يدخل معهم في حرب كلامية في كثير من المرات ويتبادل الاتهامات معهم، حتى أنه يتهمهم بأنهم السبب في استبعاده من العمل في أي منصب بالنصر.

اعتزال الهريفي لمواقع التواصل الاجتماعي:

بعدما وجه الهريفي سهام انتقاداته تجاه العديد من الأمور سواء الإدارية أو الفنية في النصر طوال الفترة الماضية، قرر التوقف خلال الـ11 يومًا المقبلين.

وكتب الهريفي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "راح ابعد عن التغريد والسناب بعد ما بينت اللي عندي من اجل كياني، حتى نخلص من مباراة الاسيوية على خير".

راح ابعد عن التغريد والسناب

بعد ما بينت اللي عندي من اجل كياني

حتى نخلص من مباراة الاسيوية على خير ..🤲 pic.twitter.com/vB2qFgrpM8 — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) October 5, 2021

العالمي يلاقي الوحدة الإماراتي في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب مرسول بارك، في 16 من أكتوبر الجاري.

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