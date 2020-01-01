adidas X-Ghosted: حدود جديدة في الأفق

مراجعة جول للخامة الجديدة من أحذية أديداس

عرفت أحذية السرعة الخاصة بأديداس تطورًا مثيرًا للاهتمام منذ إطلاق خامة X، والتي عرفت مؤخرًا إضافة حذاء X Ghosted الذي تم تصميمه خصيصًا من أجل أسرع لاعبي العالم.

ويمنح حذاء X Ghosted اللاعبين إمكانية إطلاق العنان لسرعتهم، وذلك بفضل التصميم المثالي لمقدمته، والتي تأتي مرتفعة على شاكلة أحذية سباقات المسافات القصيرة، ما سيُمكن اللاعبين من الركض بسرعة كبيرة. ودُعم الحذاء أيضًا بنعل مصنوع من ألياف الكربون التي تعتبر ابتكارًا مميزًا، بالإضافة إلى جزء علوي شفاف، ما يُعطي الحذاء شكلًا مميزًا يوحي بالسرعة.

الحذاء فريد من نوعه وهو يعكس اسمه تمامًا، كما أنه شفاف ويتماشى تمامًا مع شكل القدم، ما يمنح شعور السرعة فور مشاهدته. ويضم الحذاء أيضًا مجموعة من التفاصيل التي توحي بالسرعة، كالخطوط الثلاثة المتواجدة على طرف الحذاء، والتي تجعله يُذكرنا بالصقر، أسرع مخلوق على وجه الأرض.

المزيد من الفرق

أما في باطن القدم، فقد أدخلت أديداس مجموعة من التغييرات. حيث تم تقديم ابتكار carbitex، والمتمثل في لوحة مصنوعة من ألياف الكربون، والهدف منها هو منح اللاعبين الشعور بقوام الحذاء، لكن مع الحفاظ على مرونته وخفته. X Ghosted هو أول حذاء في العالم يضم نعلًا من ألياف الكربون، كما تم تحسين تكوين الدعامة مع نوابض إصبع القدم، مما يمنح الحذاء مرونة كبيرة. جول يلقي نظرة على حذاءين من خامة X Ghosted.

تصميم مميز لـ adidas X-Ghosted+ ووزن خفيف جدًا!

جلد الـ MirageSkin المُستعمل في الحذاء يُعطي إحساسًا مطاطيًا عند الملمس وهو رقيق بشكل لا يُصدق مقارنة بأحذية أخرى متوفرة في السوق. هذا الحذاء يمنح إحساس عدم ارتداء أي شيء في قدميك...نعم، هو بتلك الخفة!

لا أحد يحب البثور أو الفقاعات التي تتكون على مستوى الكعب عند لعب كرة القدم، لكن مؤخرة الحذاء المطبوعة بشكل ثلاثي الأبعاد تمنع شعورًا كبيرًا بالراحة وتتفادى ذلك النوع من الإصابات.

تأتي الأحذية أيضًا مع حقيبة شبكية بيضاء مزينة بتوقيع adidas X – ما سيُمكنك من حمل حذائك بأناقة.

هل سئمت من فقدان الأربطة أثناء المباريات؟ حسنًا ، لا تقلق ، لقد تكفلت أديداس بذلك المشكل ايضًا عند تصميم حذاء X-Ghosted+، حيث أنه لا يضم أية أربطة على الإطلاق.

adidas X-Ghosted.1 يُشبه الأحذية المُتعارف عليها، لكنه يعطيك إحساسًا مغايرًا تمامًا!

إن كنت تبحث عن حماية أكثر بقليل في المباريات، فهذا الحذاء مصمم من أجلك، خاصة بفضل جلدها المصنوع بتقنية Fluroskin. هذا الحذاء الخفيف جدًا مختلف عن سابقه بكونه يضم أربطة، وجلدًا أقل رقة وكعبًا مرتفعًا قليلًا استُخدمت فيه مواد إضافية مقارنة بـ X-Ghosted+.

تم تحديد خطوط أديداس بشكل أكبر في هذا الحذاء ، باللون الذهبي الداكن ودرجة اللون الأسود تقريبًا.

هل تريد أن تترك خصمك خلفك يُطارد السراب؟ لا مشكل، هذا الحذاء يضم أيضًا خاصية أديداس للسرعة والتي تم إضافتها في باطنه، حيث تتوفر على كل خاصيات نسخة Ghosted + لكن بألوان أخرى أقل إشعاعًا.

