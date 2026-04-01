وفقًا لماارتن ويفيلز من صحيفة «ألجمين داغبلاد»، كان من الواضح تمامًا مساء الثلاثاء أي اللاعبين في حالة جيدة مع أنديتهم، وأيهم ليسوا كذلك. ووفقًا له، يُعد دونييل مالين ويان بول فان هيك مثالين جيدين على المجموعة الأولى.

وكتب في صحيفة "ألgemeen Dagblad": "واصل فان هيك أداءه القوي مع برايتون. في أوائل أبريل، بلغ رصيده 29 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ وهو في حالة بدنية جيدة ونشيط. جاهز لمهمة صعبة مثل كأس العالم". ومع ذلك، رأى ويفيلز أيضًا عددًا كافيًا من اللاعبين الذين خيبوا الآمال.

"على العكس، كانت هناك أيضًا إشارات توضح كيف تسير الأمور: ستيفان دي فري، وشيفي سيمونز، ومارك فليكن، ودينزل دومفريس لا يلعبون كثيرًا في أنديتهم، أو هم جزء من فريق نادي يعاني من سوء الأداء، أو ما زالوا في مرحلة إعادة التأهيل بعد تعرضهم للإصابات. كان ذلك واضحًا عليهم."

ثم يتطلع ويفيلز بحذر إلى تشكيلة كأس العالم. ويركز في ذلك على خط الوسط، حيث ستكون المنافسة شديدة. "لقد مر لوتشيانو فالينتي بأسبوع تدريبي صعب. أصبح واضحًا أن موسم فينورد قد أثر عليه أيضًا."

وقد شارك لاعب خط الوسط من غرونينغن لمدة ربع ساعة يوم الثلاثاء في المباراة ضد الإكوادور. أما في المباراة الودية مع النرويج، فقد بقي على مقاعد البدلاء طوال التسعين دقيقة. "فالينتي نفسه سيكون مستاءً من ذلك"، على حد قول ويفيلس.

"لنفترض أن سبعة لاعبي وسط سيشاركون في كأس العالم، فإن فرينكي دي يونغ وريان جرافنبرخ وتيجاني رايندرز وجيردي شوتن مؤكدون بالفعل. كوينتين تيمبر وتيون كوبماينرز سيصبحان مؤكدين أيضًا بعد هذا الأسبوع"، أضاف.

وهذا يعني، وفقًا لويفيلز، أن مشاركة فالينتي في كأس العالم قد تكون في خطر. "تيمبر يلعب أسبوعيًا مع أولمبيك مرسيليا. وقد قاد الهجوم بعد الاستراحة في مباراة الإكوادور. أما كوبماينرز فهو لاعب متعدد المهام، وخبير، ومُنفذ ركلات جزاء موثوق، وهو أمر مهم أيضًا في كأس العالم."

"بإجمالهم، يصل العدد إلى ستة لاعبي خط وسط. لذا، قد يكون التنافس على المركز السابع بين كيس سميت وفالينتي. كما أن كينيث تايلور وغوس تيل وربما حتى مارتن دي رون يمثلون خيارات أخرى. ونعم، من الممكن أيضًا اصطحاب ثمانية لاعبي خط وسط، لكن هذا يعني اصطحاب مدافع أو مهاجم أقل."