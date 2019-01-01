ABC - إدارة برشلونة تقيل فالفيردي عقب لقاء سيلتا فيجو

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن إدارة برشلونة قررت إقالة المدير الفني إرنستو فالفيردي حال فشل في تحقيق الفوز على نظيره سيلتا فيجو.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن إدارة نادي برشلونة قد قررت إقالة المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق حال فشل في تحقيق الفوز اليوم أمام نظيره سيلتا فيجو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ABC" والتي أكدت أن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو قد قرر إنهاء تعاقد فالفيردي لو لم يحصل على نقاط مباراة اليوم كاملة في ملعب كامب نو.

ويسعى رئيس النادي لإيجاد أفضل بديل ممكن خلال الساعات المقبلة لفالفيردي الذي تلقى العديد من الانتقادات خلال الأسابيع الأخيرة بسبب تراجع الأداء والنتائج.

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وذكرت الصحيفة أن فالفيردي يريد مدربًا لديه صلة بالنادي في الوقت الحالي حتى يكون ملمًا بكافة التفاصيل الخاصة بالفريق خلال تلك المرحلة من الموسم.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت من قبل أن الثنائي مارسيلو جاياردو المدير الفني لريفير بليت الأرجنتيني ونظيره رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا يأتيان في صدارة الترشيحات.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإسباني ومجموعته في دوري أبطال أوروبا رغم توالي النتائج السلبية مؤخرًا.