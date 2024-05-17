=ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبها في الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

يحل أبها ضيفًا على الأهلي في ملعب الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

الأهلي يدخل المباراة وهو يريد الحفاظ على المركز الثالث في دوري روشن السعودي وسط منافسة قوية من التعاون الرابع.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبها في الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

متى موعد مباراة الأهلي وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي وأبها في ديربي الرياض بدوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 18 مايو 2024 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الأهلي وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناتي SSC SPORTS 1 HD وSSC SPORTS 5 HD بتعليق فارس عوض ومدحت شلبي.

كيف تشاهد مباراة الأهلي وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الأهلي وأبها عبر تطبيق شاهد.

المباراة الأهلي - أبها التاريخ السبت 18 مايو 2024 الموعد 21:00 السعودية ومصر الملعب الأمير عبدالله الفيصل القنوات الناقلة شاهد التعليق فارس عوض - مدحت شلبي

SHAHID



