9 حكام عرب في قائمة كاف لإعداد لكأس أفريقيا

3 من مصر ومثلهم من تونس و2 من المغرب و 1 من الجزائر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة المبدئية للحكام، استعدادًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

بلاد الفراعنة من المنتظر أن تستضيف البطولة القارية في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وشهدت القائمة من ناحية حكام الساحة، تواجد ثلاثة مصريين هم جهاد جريشة وأمين عمر ومحمود البنا، بينما من تونس سيشارك صادق السلمي ويوسف السرايري وهيثم قيراط.

كاف ضم كذلك مغربيين هم رضوان جيد ونور الدين الجعفري، فيما تواجد جزائري وحيد هو مصطفى غربال.

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وجاءت باقي القائمة كالتالي:

هيلدر مارتينز (أنجولا) - جوشوا بوندو وباسيفيك ندابيهويمانا ولويس هازيكيمانا (بوتسوانا) - أليوم (الكاميرون) - باملاك تيسيما (إثيوبيا) - إريك أوتوجو كاستين (الجابون) - باكاري جاساما (جامبيا) - دانييل لاريا (غانا) - بيتر واويرو (كينيا) - مامادو كيتا (مالي) - جاكسون بافازا (ناميبيا) - جاك جاك نجامبو (الكونغو) - ماجيتي نداي (السنغال) - بيرنارد كاميل (سيشل) - الفاضل محمد حسين (السودان) - فيكتور ميجيل (جنوب أفريقيا) - جياني سيكازوي (زامبيا).

أما قائمة الحكام المساعدين فضمت:

محمود أبو الرجال وتحسين أبو السادات (مصر) - مكراني جوراري وعبد الحق إتشيالي (الجزائر) - عطية أمساعد (ليبيا) - أزجاو لحسين (المغرب) - محمد إبراهيم ووليد أحمد علي (السودان) - يامن ملوشي وأنور حميلا (تونس).

ومن المقرر أن تخوض هذه القائمة معسكر إعداد بالمغرب، على أن يتم الكشف عن القائمة النهائية لاحقًا.

يذكر أن قرعة البطولة أجريت منذ أيام في منطقة سفح الأهرامات، ومن المنتظر أن تُفتتح البطولة بمواجهة مصر أمام زيمبابوي في 21 يونيو.