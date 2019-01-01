80 مليون جنيه استرليني قد تحسم انتقال كوتينيو إلى مانشستر يونايتد
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محمد عماد فيسبوك تويتر
يستعد نادي برشلونة للسماع لعرض مقدم من قبل مانشستر يونايتد للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وفقًا لمصادر جول فإن العرض الذي قُدم من قبل النادي الإنجليزي يقدر بـ 80 مليون جنيه استرليني.
وكان كوتينيو البالغ من العُمر 27 عامًا قد ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد أو باريس سان جيرمان.
ولا يعيش النجم البرازيلي أفضل أيام مسيرته مع برشلونة، حيث أنه تحول إلى لاعب بديل في أغلب المباريات رغم قدومه من ليفربول في صفقة ضخمة في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018.
ولم يشارك كوتينيو هذا الموسم في الليجا سوى في ست عشرة مباراة بشكل أساسي وعشر مباريات كبديل.
كما أن كوتينيو لم يكمل مباراة لمدة 90 دقيقة مع برشلونة منذ يناير الماضي.