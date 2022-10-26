75 مليون ريال .. تهديد الاتحاد بسبب بريجوفيتش ورودريجيز

الاتحاد قد يتعرض للمنع من القيد أو خصم النقاط

أكدت تقارير صحفية على أن الصربي أليكساندر بريجوفيتش جناح الرأس الأخضر، جاري رودريجيز ثنائي نادي الاتحاد السابق، ينتظران الحصول على مستحقاتهما المالية، والتي بلغت قيمتها 75 مليون ريال.

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وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن الثنائي الأجنبي تقدم بشكوى إلى محكمة "كاس" الرياضية الدولية، ضد نادي الاتحاد، من أجل الحصول على المستحقات المالية المتأخرة لدى العميد.

محكمة "كاس" ستصدر الحكم النهائي في قضيتي بريجوفيتش ورودريجيز خلال الأسابيع القليلة القادمة، والتي سيكون فيها الحسم النهائي.

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بريجوفيتش طالب الحصول على مبلغ 38 مليون ريال، بينما بلغت مستحقات رودريجيز حوالي 37 مليون ريال، ليصبح إجمالي المبلغ المستحق على الاتحاد 75 مليون ريال.

وسيكون الاتحاد مضطرًا لتسديد المبلغ المطلوب، وذلك في حالة إصدار قرار من جانب المحكمة الرياضية الدولية "كاس" خلال الأيام القادمة.

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