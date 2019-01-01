6 لاعبين من الأرجنتين مهددين بالغياب عن ربع النهائي

الأرجنتين قد تواجه صعوبة كبيرة حال التأهل لربع النهائي

يواجه 6 لاعبين من الأرجنتين خطورة الإيقاف عن مباراة ربع نهائي كوبا أمريكا حال تلقيهم بطاقة صفراء أمام قطر في دور المجموعات.

الأرجنتين تبحث عن الفوز على قطر للتواجد في دور الثمانية وتفادي الخروج من درو المجموعات والذي لم يحدث من 1983.

ويمتلك فرانكو آرماني ورينزو سارافيا ونيكولاس أوتامندي ونيكولاس تاليافيكو وليوناردو باريديس وجويدو رودريجيز بطاقة صفراء في أول مباراتين بالكوبا.

وفي حال تلقى أي لاعب منهم بطاقة فإنّه لن يتواجد في ربع النهائي حال تأهل التانجو.

البيسيليستي يهدف إلى التأهل عن المركز الثاني وخسارة باراجواي أمام كولومبيا لتجنب مواجهة البرازيل في دور الـ 8.

طموحات كبيرة للعنابي والفرصة الأخيرة للأرجنتين من أجل الاستمرار في البطولة بعد الأداء المخيب للأمال



🇶🇦 🆚 🇦🇷



من سيحسم اللقاء 🤔



#CopaAmerica pic.twitter.com/aINTO0r0rF — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 23, 2019

جدير بالذكر أنّ آخر مباراة جمعت بين البرازيل والأرجنتين في كوبا أمريكا كانت بنهائي 2007 وفاز السيليساو بثلاثية نظيفة.