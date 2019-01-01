50|50.. كراوتش يساوي احتمالات فوز ليفربول ومانشستر سيتي بالبريميرليج

كراوتش يرى أنه لا مفضل بين ليفربول ومانشستر سيتي للفوز بالبريميرليج ويشيد بيورجن كلوب وبيب جوارديولا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم الإنجليزي بيتر كراوتش إن حظوظ ليفربول ومانشستر سيتي في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم متساوية.

وكان بيتر كراوتش قد رشح ليفربول للفوز بلقب البريميرليج هذا الموسم قبل بدايته، حيث قال إن هذه النسخة من ليفربول تستحق التتويج باللقب.

ومع تضاؤل الفارق ما بين المتصدر ليفربول وأقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، قال كراوتش إنه لا يستبعد تتويج أي منهما باللقب بنهاية الموسم.

📅في هذا اليوم من عام 2002

بيركامب سجل هذا الهدف في مرمى نيوكاسل😍pic.twitter.com/kPFT3hP4zO

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "ليفربول يمتلك فريقًا قويًا ويستطيع مواصلة النتائج الإيجابية، ولكن مانشستر سيتي لديه القوة والدافع كذلك من أجل الحفاظ على لفبه"

وتابع: "بيب جوارديولا ويورجن كلوب يستحقان اللقب بنهاية الموسم، كلاهما قام بعمل رائع وكانا الأفضل بين الجميع، حظوظ الفريقين متساوية"

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يذكر أن ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة مع مانشستر سيتي، في سيناريو يبدو شرسًا من أجل حسم اللقب.