50 دولارًا .. دين لميسي مع زميله يصمد لـ17 سنة

لم يحصل عليه حتى الآن

قصة غريبة من نوعها يرويها بابلو ألفارادو الصديق السابق للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن دين قديم منذ عام 2004.

ميسي بدأ بتلك الفترة مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني للشباب تحت 17 سنة، ولم يمتلك الكثير من المال مثل وقتنا الحالي.

ألفارادو لديه واقعة مثيرة حدثت مع ميسي هذه الفترة، وعاد ليتحدث عنها مرة أخرى على مواصل التواصل الاجتماعي.

ما قصة هذا الدين القديم؟

اللاعبون كانوا يحصلون على مبلغ 50 دولارًا للنفقات الشخصية خلال فترة تواجدهم مع المنتخب الأرجنتيني للشباب.

في يوم من الأيام لم يحصل ميسي على أجره اليومي، لأن ألفارادوا الذي كان يلعب وقتها في سان لورينزو احتفظ بأموال نجم برشلونة الحالي دون قصد.

الغريب في الأمر أن ميسي لم يحصل حتى الآن على هذا المبلغ، وبكل تأكيد هو ليس بحاجة له بقدراته المالية الحالية.

كيف علق ألفارادو على الواقعة؟

ألفارادو الذي يلعب حاليًا في نادي بالستينو التشيلي، اضطر إلى تقديم بعض التفسيرات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

أحد المتابعين سأله:"هل تفضل رؤية ميسي مرة أخرى شخصيًا وتعطيه 50 دولارًا أم لا تراه مرة أخرى؟".

زميل ميسي السابق أجاب ضاحكًا:"شيء من هذا القبيل، ولكن ليس بنوايا سيئة، لم يكن لدي ورقتان من فئة الخمسين، ولم أره مرة أخرى، بمجرد أن أراه سأعيدها له".

ماذا عن موقف ميسي الحالي؟

النجم الأرجنتيني أصبح الآن لاعبًا حرًا لأول مرة في مسيرته الاحترافية، بعد انتهاء عقده مع برشلونة في نهاية شهر يونيو الماضي.

جوان لابورتا رئيس برشلونة طلب من الجميع الهدوء، لحين مواصلة المفاوضات مع صاحب الـ34 وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتجديد عقده.

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