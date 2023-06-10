جاريث بيل يتوقع نتيجة صادمة لنهائي دوري أبطال أوروبا!

أحمد مجدي
Gareth Bale Champions League trophy Real MadridGetty
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الويلزي له باع طويل في البطولة

توقع الويلزي جاريث بيل لاعب منتخب ويلز وريال مدريد السابق، ولاعب الجولف الحالي رسميًا، أن يفوز مانشستر سيتي على إنتر ميلانو في نهائي دوري أبطال أوروبا بحصة ثقيلة للغاية!.

فقد نشر توقعه عبر صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يشير إلى أن السيتي سيفوز بخماسية كاملة دون أهداف لإنتر، وذلك ليحصد بيب جوارديولا أول بطولة له في دوري الأبطال خارج برشلونة.

كما ستكون البطولة في تلك الحالة الأولى في تاريخ مانشستر سيتي على مستوى اللقب الأوروبي الأبرز.

بيل الآن لاعب جولف رسمي بعد أن أدرج في بيانات المنظمات الحاكمة للعبة وشارك في بطولات معترف بها على أعلى مستوى.

كان هناك بعض الحديث عن عودته لمزاولة كرة القدم من بوابة نادي ريكسهام، لكن ذلك ليس إلا كلامًا مرسلًا وعلى الأرجح لن يعود الويلزي في قرار اعتزاله كرة القدم.

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