5 مباريات وهدفان يفصلان ماديسون عن رقم بيكهام بالدوري الإنجليزي

هل ينجح الإنجليزي الشاب في تحقيقها؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يواصل اللاعب الإنجليزي، جيمس ماديسون، في التألق بقميص ليستر سيتي في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ماديسون هدفًا من ركلة ثابتة في شباك هيدرسفليد، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف بقميص الثعالب في البريميرليج.

فجاءت أهدافه من ركلات ثابتة في شباك ولفرهامبتون وبورنموث وهيدرسفليد، ليصبح الأكثر تسجيلاً من ركلات ثابتة الموسم الحالي.

ليتفوق على جيمس وارد بروس لاعب ساوثهامبتون، وجرانيت جاكا متوسط ميدان أرسنال، والظهير الأيسر للإيفرتون لوكاس دينييه، بفارق هدف وحيد.

ويمتلك ماديسون 5 مباريات يحتاج فيها لتسجيل هدفين من ركلات ثابتة، من أجل معادلة رقم الإنجليزي ديفيد بيكهام لاعب مانشستر يونايتد.

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ويمتلك بيكهام الرقم القياسي برصيد 5 أهداف في موسم واحد، جاءت في موسم 2000-01، وعادله بعدها لوران روبرت في الموسم التالي.

ويعد بيكهام الأكثر تسجيلاً للركلات الثابتة في البريميرليج برصيد 18 هدفًا، أكثر من الفرنسي تيري هنري لاعب أرسنال الأسبق بفارق 6 أهداف.