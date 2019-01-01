5 لاعبين في قائمة المنتخب السعودي منذ آخر مواجهة أمام أوزباكستان في 2015

قائمة الأخضر الحالية شهدت تواجد 5 لاعبين تواجدوا في قائمة المنتخب السعودي حينها

تشهد مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تواجد خماسي من قائمة الأخضر في القائمة التي خاضت آخر مواجهة أمام منتخب أوزباكستان.

ويعود تاريخ آخر مواجهة جمعت بين المنتخب في دور مجموعات كأس آسيا 2015 التي أقيمت في أستراليا، والتي حسمها الأوزبك لصالحهم بنتيجة 3\1.

قائمة الأخضر الحالية شهدت تواجد 5 لاعبين تواجدوا في قائمة المنتخب السعودي حينها، حيث حافظ 5 لاعبين على تواجدهم.

وشهدت القائمة تواجد كلاً من نواف العابد، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ياسر الشهراني، وشارك يحيى الشهري كلاعب بديل حينها.

ويخوض المنتخب السعودي مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب أوزباكستان ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

الأخضر كان قد تعادل في أولى مبارياته بهدف لمثله أمام اليمن قبل أن يتغلب على سنغافورة ثلاثة أهداف نظيفة ويتعادل سلبياً مع فلسطين، إذ يقع في المركز الثاني بفارق نقطة عن منافسه الأوزبكي.

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يُذكر أن بعثة المنتخب السعودي كانت قد وصلت يوم الأحد إلى طشقند الأوزبكية استعدادًا لمواجهة منتخب أوزباكستان يوم الخميس المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات.