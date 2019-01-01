5 أهداف يفصلون عبدالرزاق حمد الله عن معادلة رقم عمر السومة التاريخي

يفصل المهاجم المغربي 5 أهداف فقط عن المهاجم السوري عمر السومة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يتطلع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله لتحقيق رقم قياسي قبل نهاية منافسات دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الجاري 2018\2019.

حمد الله يتربع على قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 22 هدفًا حتى الآن، خلال 21 مشاركة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الذي يتبقَّى على نهايته خمس جولات.

وبشكل رقمي يفصل المهاجم المغربي 5 أهداف فقط عن المهاجم السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي الحالي لمعادلة رقمه.

ويكند ومباريات! 😍



Mood : pic.twitter.com/vr57v2Akc3 — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 4, 2019

ويمتلك السومة رقماً خاصًا بتسجيله أكثر عدد من الأهداف خلال موسم واحد فقط في الدوري السعودي للمحترفين، وبالتحديد موسم 2015ـ 2016 عندما سجل 27 هدفًا.

وساهمت أهداف الدولي السوري حينها في قيادة الأهلي للتتويج بلقب الدوري بعد غياب أكثر من ثلاثة عقود.

ثاني أكبر حصيلة تهديفية في تاريخ دوري المحترفين السعودي من نصيب السومة أيضاً، في موسم 2016ـ2017 عندما سجل 24 هدفًا.