48 ساعة تفصل النصر عن مدرب عالمي .. وكشف موعد إعلان اسمه

يبدو أن نادي النصر اقترب كثيرًا من التوقيع مع مدرب عالمي، لقيادة الفريق مع بداية الموسم المقبل، وذلك بالتزامن مع انتهاء عقد الأرجنتيني ميجيل روسو.

لماذا يبحث النصر عن مدرب جديد؟

إدارة النصر قامت بتقييم عمل الجهاز الفني الحالي بقيادة روسو، ووجدت أنه لن يستطيع قيادة العالمي لتحقيق طموحات الإدارة خلال الفترة القادمة.

روسو تولى قيادة النصر بداية من شهر ديسمبر 2021، خلفًا للبرتغالي بيدرو إيمانويل الذي قدم الفريق معه نتائج سلبية، ليقدم انطلاقة رائعة مع الفريق.

النصر حقق 8 انتصارات متتالية ببطولتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين مع روسو، ولكنه بعدها تراجع مستوى الفريق كثيرًا، بتحقيقه 3 انتصارات في 7 مواجهات.

وخسر النصر أمام الاتحاد والهلال في الدوري، وخسر أيضًا أمام الفريق الأزرق بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتعادل أمام الاتفاق بالدوري بهدفين لمثلهما.

تلك النتائج دفعت إدارة النصر لاتخاذ قرار بعدم تجديد عقد روسو الذي ينتهي في مايو المقبل، والاستعانة بمدرب جديد يستطيع تحقيق طموحات الإدارة والجماهير.

48 ساعة تفصل النصر عن مدرب عالمي

كشف الإعلامي الرياضي فهد المري، عن اقتراب نادي النصر من التوقيع مع مدرب عالمي، من أجل تدريب الفريق الأصفر بداية من الموسم القادم، وذلك خلال اليومين المقبلين "48 ساعة".

وجاء نص التغريدة التي كتبها المري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي كالآتي: "نادي النصر خلال اليومين المقبلين، سيوقع مع مدرب (عالمي)، لتولي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم".

وتابع: "وسيكون الإعلان عقب آخر مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، بالاتفاق بين الإدارة والمدرب الجديد، احترامًا للمدرب الحالي روسو".

ومن المقرر أن تكون آخر مباراة للنصر بالدوري السعودي موسم 2021-2022، يوم 29 مايو المقبل، أمام الفتح على ملعب مرسول بارك.

خاص :



نادي النصر خلال اليومين المقبلين، سيوقع مع مدرب (عالمي) لتولي الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم، وسيكون الاعلان عقب آخر مباراة في الدوري بالاتفاق بين الاداره والمدرب الجديد احتراماً للمدرب الحالي روسو . pic.twitter.com/ACCNPUen4w — فهد المري (@fahadxalmarri) April 15, 2022

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