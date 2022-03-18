450 مليون يورو بمجرد التوقيع .. دعم مالي غير مسبوق لسان جيرمان

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان قد يتلقى مبلغًا ماليًا تقدر قيمته بحوالي 450 مليون يورو في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن المبلغ يأتي كجزء من عقد جديد بين رابطة الدوري الفرنسي وصندوق استثمار "CVC".

الصندوق نفسه يملك اتفاقية تعاون مع الدوري الإسباني، يرفض الثنائي برشلونة وريال مدريد الدخول فيها لأسباب تتعلق ببيع حقوق الناديين التلفزيونية والإعلانية لسنوات طويلة.

الصحيفة ذكرت أن باريس سان جيرمان سيستحوذ على 450 مليون يورو بمجرد توقيع العقود، من إجمالي مليار و500 مليون سيدفعهم الصندوق للرابطة.

وسيحصل الصندوق مقابل ذلك المبلغ على 13% من أرباح البطولة، لكن الصحيفة لم توضح عدد السنوات التي سيحظى بها بهذا الإمتياز.

أندية أخرى عديدة ستنال الكثير من الأموال من الصندوق، على رأسها ليل ومارسيليا وليون ونيس، لكن جميعهم سيكونون في مستوى آخر غير ذلك الذي يتميز به باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد غادر دوري أبطال أوروبا مؤخرًا ضد ريال مدريد، ولم يجدد عقد نجمه كيليان مبابي حتى الآن، وهو العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم.