450 مليوناً على الأقل .. صفقة مالية ضخمة في الطريق لباريس

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود مفاوضات بين الدوري الفرنسي وصندوق الاستثمارات "CVC" بشأن توقيع عقد رعاية منافسات البطولة المحلية.

حيث حثت الأزمة الاقتصادية للبطولة الفرنسية بعد التجربة السيئة مع "Mediapro" أنديتها على التفاوض مع الصندوق المذكور.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة ماركا فإن نادي باريس سان جيرمان سيكون هو المستفيد الأول من العقد الجديد، الذي يتيح له أخذ 30% من المبلغ المقدم لحسابه الخاص.

كما أُعلن، سيدفع صندوق الاستثمارات 1500 مليون يورو للحصول على نسبة 13٪ من مسابقة الدوري الفرنسي.

وبذلك سيحصل النادي الباريسي على 450 مليون يورو لحسابه الخاص ليكون أكثر المستفيدين من تلك العملية.

وسيكون أندية مثل ليل ومرسيليا ونيس وليون في الفئة الثانية من الفوائد، ولكنهم بعيدون جدًا عما يمكن أن يحققه باريس سان جيرمان.

وأشار التقرير إلى أن صندوق الاستثمارات قد أرسل بالفعل عرضه إلى الدوري الفرنسي الخميس الماضي، ولديه 8 أيام من وقتها لحسم الصفقة.

وعلى الرغم من وجود مرشحون آخرون، إلا أن الفرنسيين قرروا التفاوض مع "CVC" وعدم منح الآخرين فرصة لتقديم العطاءات.

هذا التوقيع الجديد يعني تدفق أموال إضافية للنادي الباريسي، الذي لديه بالفعل قوة مالية ضخمة تجعله من أكثر الأندية الأوروبية صرفًا في سوق الانتقالات.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تضارب في المصالح مع الدوري الإسباني، حيث أن صندوق الاستثمارات كان يتفاوض مع الليجا هذا الموسم، لكن بلا وجود أي اتفاق حتى الآن.

وأوضح التقرير أن اتفاق ال "CVC" من شأنه أن يولد خلافات في عملية التسويق في حالة توقيعه عقد مع الدوريان في نفس الوقت.

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