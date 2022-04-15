أبدى مدرب بايرن ميونخ جوليان ناجلسمان استياءه من بعض ما يتعرض له منذ توديع بطل ألمانيا بطولة دوري أبطال أوروبا على يد فياريال الإسباني.

وخسر بايرن ميونخ معركة التأهل بعد الخسارة بمجموع لقائي الذهاب والعودة في ربع الهائي أمام فياريال بنتيجة 2-1.

450 تهديدًا بالقتل

وقال مدرب بايرن ميونخ قبل مباراة أرمينيا بيلفيلد في الدوري الألماني: "أستطيع التغلب على الانتقادات بشكل جيد، ولكن الوضع الآن مختلف لأنني تلقيت 450 تهديدًا بالقتل عبر إنستجرام".

المدرب البالغ من العمر 34 عامًا، محبط للغاية لأنه "يتفهم أن يتعرض لمثل هذا النوع من الانتقادات" ولكنه لا يفهم "تعرض والدته لمثل هذا النوع من الهجوم وهي ليس لها أي علاقة بكرة القدم".

وأكد ناجلسمان أن الأمور لا تخرج معه عن سياقها خارج حدود الملعب، مؤكدًا أن حياته لا تتأثر بالنسبة له "إذا فاز أو خسر".

تأمين البوندسليجا

ويخوض بايرن ميونخ في مسار دفاعه عن لقب الدوري الألماني مباراتين هامتين أمام كل من أرمينيا بيلفيلد الأحد، ثم يواجه بوروسيا دورتموند في قمة البوندسليجا في الثالث والعشرين من أبريل.

وعن هاتين المباراتين يقول ناجلسمان: "علينا الفوز بالمباراتين لتأمين اللقب ولذلك يجب علينا فعل واجبنا، علينا أن نواصل العمل وننتظر المردود".

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