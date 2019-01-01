40 مليون مشاهدة - أرقام خيالية للإسبانيول من الوافد الصيني

هداف الدوري الصيني يخطف الأنظار في إسبانيا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الماضية، ساخنًا كالمعتاد كما السنوات الأخيرة.

وكانت أبرز صفقتين، هي الأرجنتيني جونزالو هيجواين لصفوف تشيلسي وفرينكي دي يونج لصفوف برشلونة بدءًا من الصيف المقبل.

لكن إسبانيول الإسباني فضّل التعاقد مع هداف الدوري الصيني، مقابل 1.8 مليون يورو، وولي لاعب شنجهاي سيبج.

اللاعب البالغ 27 عامًا، شارك في 12 دقيقة 12 أمام فياريال في ظهوره الأول مع الفريق الكتالوني.

وهو الذي تابعه 40 مليون شخص صيني، والتي تعد أقل من عدد سكان إسبانيا بأكملها بـ6.5 مليون نسمة.

كما أكد النادي الإسباني، أن لديهم تفاعل يقدر بـ350 مليون شخص فقط في الصين، وإن حسابات النادي زاد عدد متابعيها فعلياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى 20 ألفاً، وفي الصين زادت عن النصف مليون.

إسبانيول أعلنوا، أنهم باعوا 2000قميص للاعب عقب 48 ساعة من انضمامه للفريق.

اللاعب لديه تأثير كبير على متابعة القطب الأصغر في كتالونيا بإسبانيا، بفضل المتابعين العديدين لهداف الموسم الماضي، وواحد من أفضل لاعبي آسيا في العاميين الأخيرين.

وو لي نجح في تسجيل اسمه بتسجيل هدفًا أمام بلد الوليد، ليكون أول صيني يسجل هدفًا في الليجا الإسبانية، وأول صيني يسجل في الدوريات الأوروبية الكبرى منذ 12 عامًا.