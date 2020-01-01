4 وديات للاتحاد في يوليو استعدادًا للدوري السعودي

الاتحاد يستعد بقوة لعودة الدوري السعودي

كشف نادي الاتحاد عن مبارياته الودية خلال فترة التحضير لعودة الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى بعد توقف طويل.

وكان الدوري السعودي للمحترفين قد توقف بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية، خوفًا على سلامة الجميع.

وأعلن الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، عن 4 مباريات ودية سيخوضها الفريق في شهر يوليو المقبل.

المزيد من الفرق

ويواجه العميد كلًا من نجران والقادسية وضمك والوحدة، خلال الشهر المقبل استعدادًا لعودة الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى.

وتأتي مواجهة نجران يوم الأربعا 15 يوليو المقبل، والقادسية يوم 19 من نفس الشهر، وتكون المحطة الثالثة أمام ضمك يوم 24.

ويختتم الاتحاد مبارياته الودية في الشهر المقبل بمواجهة الوحدة يوم الأربعاء 29 يوليو، من أجل الإعداد الجيد للمنافسة على تحسين مركزه في الدوري.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 22 جولة حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 وتلقى 11 هزيمة، برصيد نقاط وصل إلى 23 نقطة.