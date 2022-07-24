4 وديات .. قطر والجزائر تجهزان الأهلي لدوري يلو

دوري يلو ينطلق في 22 من أغسطس المقبل

يواصل الأهلي السعودي استعداداته لموسم مختلف كليًا عما اعتاده، إذ يشارك لأول مرة في تاريخه بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى "دوري يلو".

الراقي كان قد هبط لدوري يلو بنهاية الموسم المنقضي من دوري المحترفين، في ظل احتلاله المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.

وأتى هذا الهبوط بعد موسم كارثي قدمه الفريق الجداوي، إذ حقق الفوز في ست مباريات فقط، وتلقى الهزيمة في عشر، فيما تعادل في 14 لقاء، ليحصد 32 نقطة فقط من 30 مباراة.

ورغم هذا الهبوط إلا أن ماجد النفيعي؛ رئيس النادي، أعلن بشكل رسمي استمراره في منصبه، رافضًا حتى إقالة موسى المحياني؛ المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي، رغم تحميل الجماهير مسؤولية ما حدث له.

ما هي وديات الأهلي استعدادًا للموسم الجديد؟

الراقي وصل لتركيا أمس السبت، حيث يستعد للموسم الجديد، بقيادة مدربه روبرت سيبولدي، الذي لم يرحل أيضًا عقب الهبوط.

وسيخوض الأهلي أربع مباريات ودية خلال هذا المعسكر، مع فرق قطرية وجزائرية وسعودية، فيما سيخلو من أي مباراة مع فريق أوروبي.

البداية ستكون بمواجهة الشحانية القطري في 28 من يوليو الجاري، ثم لقاء شباب بلوزداد الجزائري في الثاني من أغسطس المقبل، فالخليج والرائد السعوديين في السادس والتاسع من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد 2022-2023 من دوري يلو، في 22 من أغسطس المقبل.