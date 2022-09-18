4 وجوة جديدة .. فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

تعرف على قائمة منتخب مصر مع فيتوريا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري؛ بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن قائمة الفراعنة لمعسكر سبتمبر الجاري، والذي سيشهد مباراتين وديتين أمام النيجر وليبيريا.

ما هي أبرز ملامح قائمة منتخب مصر؟

استبعد فيتوريا من قائمة المحترفين اللاعب سام مرسي الذي كان قد انضم بعد غياب دام حوالي عام، حيث تواجد في القائمة الأولية للمدرب البرتغالي.

كما شهدت القائمة أيضًا غياب محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، والتي تألق بشكل لافت خلال الفترة الماضية، حيث لم يتم ضمه منذ القائمة الأولية.

ويعد أحدث الوجوه المنضمة لقائمة منتخب مصر هم الرباعي محمود حمادة وكريم فؤاد وأسامة جلال وعبد الرحمن مجدي.

من هم اللاعبين المنضمين في قائمة منتخب مصر؟

وضمت قائمة منتخب مصر لوديتي النيجر وليبيريا يومي 23 و27 سبتمبر الجاري الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي.

الدفاع: كريم فؤاد، عمر جابر، علي جبر، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، محمود حمدي الونش، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح، أيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي، طارق حامد، محمود حمادة، إمام عاشور، إسلام عيسى، أحمد زيزو، محمد إبراهيم.

الهجوم: محمد صلاح، عبد الرحمن مجدي، أحمد حسن، مروان حمدي، مصطفى محمد، عمر مرموش، محمود تريزيجيه.