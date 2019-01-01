4 ملايين دولار ونصف مكافأة بطل كأس الأمم الإفريقية

منافسة قوية في النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مكافأة صاحب المركز الأول في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر منتصف العام الجاري.

وتقام البطولة في مصر منذ 21 يونيو المقبل، حتى يوم 19 يوليو من نفس العام، حيث يشارك في البطولة هذه النسخة 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات صحفية إن مكافأة الوصول إلى البطولة لم تصل الاتحاد حتى الآن والتي تصل إلى 600 ألف دولار أمريكي.

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مكافأة بطل النسخة التي ستقام في مصر، ستصل إلى 4 ملايين و500 ألف دولار أمريكي.

وأكد مجاهد على استعداد جميع ملاعب البطولة بداية من 15 مايو المقبل، حيث كشف أن ملعب الدفاع الجوي لم يتطلب أي إصلاحات نهائيًا.

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ووقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى من النسخة المقبلة التي ستقام على أرضه بجوار كلًا من المنتخبات أوغندا والكونغو الديموقراطية وزيمبابوي.