4 مرشحين لخلافة بيتزي في تدريب المنتخب السعودي

بيتزي رحل عن تدريب المنتخب السعودي مؤخرًا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن المرشحين لخلافة الأرجنتيني خوان بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي السابق والذي رحل مؤخرًا.

ورحل بيتزي مؤخرًا عن تدريب المنتخب السعودي بسبب رفض بعض أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم تواجده في منصب المدير الفني.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن هناك 4 مدربين على مائدة الاختيار في الاتحاد السعودي لكرة القدم لاختيار بديل بيتزي.

ويأتي روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي، والبرتغالي كارلو كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الإيراني حيث انتهى مشواره بعد كأس العالم 2018.

وجاء أيضًا الألماني يورجن كلينسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ، وأيضًا الروماني ميرتشا لوتشيسكو منتخب تركيا السابق.

إقرأ أيضًا - اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا: آلية طرح تذاكر المباريات قيد البحث

ومن المنتظر أن يحسم الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاسم الجديد لمدرب المنتخب السعودي في المرحلة المقبلة، خاصًة لتجهيز جيل قوي للأخضر.