4 فقط سيستمرون .. النصر يُحضر لمذبحة لعودة البطولات

تعرف على ما ستقوم به إدارة النصر خلال الموسم المقبل

خرج نادي النصر من موسم 2022-2023 بدون تحقيق أي بطولة، في موسم مخيب لآمال جماهيره، ليبدأ الإعداد للموسم الجديد، بعمل ثورة تغيير كبيرة في صفوفه.

وتحدث الإعلامي الرياضي حامد القرني خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي"، حيث قال: "النصر يستعد للمشاركة الموسم القادم في أكثر من بطولة، أولها ستكون بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال".

وأضاف: "النصر سيُحدث تغييرًا كبيرًا في صفوفه، بالاستغناء عن نصف المحترفين الذي يمتلكهم، وذلك من أجل العودة للتتويج بالبطولات".

وأوضح القرني: "هناك 4 لاعبين سيستمرون فقط وهم أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو ودافيد أوسبينا، وجيسلان كونان".

واختتم الإعلامي الرياضي تصريحاته قائلًا: "النصر سيستغنى عن الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، والأرجنتيني بيتي مارتينيز، والبرازيلي لويز جوستافو والإسباني ألفارو جونزاليس".