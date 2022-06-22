4 عروض على الطاولة.. ديمبيلي يماطل برشلونة ويحاول استغلال ورقة باريس!

عثمان يضع الجميع في الانتظار..

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن بعض الأندية المهتمة بالحصول على خدمات الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وكان فريق برشلونة قد أعلن نيته لتجديد عقد عثمان أكثر من مرة، لكن اللاعب يماطل حتى الآن لكي يصل إلى أعلى مقابل مادي يمكنه الوصول إليه.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" فإن أندية باريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونخ، يراقبون الوضع حتى الآن.

ماذا عن برشلونة؟

أوضح التقرير أن رغبة برشلونة الأولى في سوق الانتقالات الحالي هي تمديد تعاقد الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وكانت الأنباء في الفترة الأخيرة قد أشارت إلى وجود توجيه واضح من المدرب تشافي إلى جوان لابورتا لإنهاء عملية التجديد والمحافظة على لاعب البلوجرانا.

فيما أوضح رئيس النادي الكتالوني أن عثمان يمتلك بالفعل "العرض الأخير" من قبل برشلونة، وهم في انتظار كلمته النهائية.

ماذا عن العروض الأخرى؟

الفريق الأول الأكثر اهتمامًا بديمبيلي، هو نادي تشيلسي الإنجليزي، حيث يرغب توماس توخيل في العمل معه مجددًا بعد الفترة الرائعة التي قضوها سويًا في بوروسيا دورتموند من قبل.

كما يتابع باريس سان جيرمان الوضع، حيث قد يقدم الفريق الفرنسي عرضه إلى عثمان ووكيله، بعد ضمان تواجد كيليان مبابي، لكي يكون فريق الأحلام للمنافسة على بطولة أبطال أوروبا.

وفي الأخير، يأتي بايرن ميونخ، الفريق الألماني الذي قد تعاقد بالفعل مع الجناح السنغالي ساديو ماني، وهو ما قد يعطل تلك الصفقة، لأن العملاق البافاري لم يعودنا على الدخول في أكثر من عملية انتقال كبيرة في موسم واحد.

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