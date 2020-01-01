4 دقائق وتسلل – تاريخ انسحابات الزمالك من مباريات القمة أمام الأهلي

تعرف على تاريخ الزمالك مع الانسحابات في مباريات القمة أمام الأهلي.

لم يحضر فريق نادي الزمالك إلى ملعب استاد القاهرة الدولي، من أجل خوض مباراة القمة أمام غريمه التقليدي الأهلي، وهو ما دفع الحكم الليتواني جيديميناس ماجيكا، لإطلاق صافرته معلنًا فوز الأهلي بمباراة القمة، دون إقامتها لغياب المنافس.

الأهلي كان مقررًا أن يوجه نظيره الزمالك، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الإثنين، ولكن الفريق الأبيض تخلف عن الحضور.

الحكم انتظر المدة القانونية لمدة 20 دقيقة، وأطلق صافرته بنهاية المباراة، واعتبار النادي الأهلي فائزًا، وفقًا للوائح والقوانين.

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ونستعرض خلال السطور التالية، تاريخ نادي الزمالك، في الانسحابات بمباريات القمة بالدوري المصري..

انسحاب بسبب تسلل

شهدت مباراة القمة في موسم 1995-1996 أحداثًا أثارت الجدل، عندما كان الزمالك معترضًا على تعيين قدري عبد العظيم حكمًا للمباراة، ولكن اتحاد الكرة أصر على قيادته للمباراة.

النتيجة كانت تشير إلى تقدم الأهلي بهدف دون رد، وأحرز حسام حسن الهدف الثاني، وكان هدفًا سليمًا بنسبة 100%، ولكن اشتعلت الأزمة، لأن لاعبي الزمالك والجهاز الفني يرى أن الهدف تسلل وليس صحيحًا.

وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، انسحب فريق نادي الزمالك، ليتم احتساب الفوز لصالح النادي الأهلي، وتوقيع عقوبات مالية وصلت إلى 150 ألف جنيه مصري.

التعليق الأول من الاتحاد المصري على انسحاب الزمالك من مواجهة الأهلي

قمة استمرت 4 دقائق فقط!

أقصر مباراة ديربي جمعت بين الأهلي والزمالك في التاريخ، عندما تواجها في موسم 1998-1999، حيث شهدت الدقيقة الرابعة تدخل عنيف من جانب أيمن عبد العزيز لاعب وسط الزمالك، ضد إبراهيم حسن الظهير الأيمن لفريق الأهلي.

الحكم الفرنسي مارك باتا، الذي كان يقود المباراة، أشهر البطاقة الحمراء في وجه أيمن عبد العزيز، وهو ما أثار غضب لاعبي الفريق الأبيض، والجهاز الفني بقيادة فاروق جعفر وقتها، وقرر الأخير انسحاب فريقه من المباراة.

الزمالك لم يحضر

واجه الأهلي نظيره الزمالك في مباراة كأس السوبر المصري، يوم 20 فبراير 2020، وانتهت المباراة لصالح الفريق الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية، ولكن هناك مباراة أخرى ستجمع بينهما يوم 24 من نفس الشهر.

الزمالك طلب من اتحاد الكرة تأجيل المباراة، ولكن الأخير رفض هذا الأمر شكلًا وموضوعًا، ليتم الاتفاق مع حكام أجانب وتهيئة الأمور لإقامة مباراة القمة في موعدها دون أي تغيير.

مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اجتمع واتخذ قرارًا بمقاطعة اتحاد الكرة، وعدم خوض المباراة، لينتهي الأمر على غيابه عن المباراة، وبالتالي احتساب المباراة لصالح النادي الأهلي، في مشهد مؤسف.