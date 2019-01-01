4 أشهر تحوّل عبدالرزاق حمد الله من "مقلب" إلى "تاريخي"

لم تكُن بدايته بالقميص الأصفر بقدر الآمال التي عُلِّقَت عليه

جول

"يجب أن يتم الاستغناء عنه في فترة الانتقالات الشتوية! كيف يتعاقد النادي مع لاعب عائد من الإصابة؟ من الواضح أن الرقم 9 بعد ماجد أصبح كبيرًا على أي لاعب يخلفه في النصر"، جُمَلٌ لم يكُن يدور في مخيّلة من يرددها أن يكون المغربي عبدالرزاق حمدالله بعدها بأسابيع قليلة هو الهداف الأجنبي التاريخي للنصر في الدوري السعودي للمحترفين.

القنّاص المغربي الذي قدِمَ إلى "فارس نجد" في الثالث والعشرين من شهر أغسطس لعام 2018 لم تكُن بدايته بالقميص الأصفر بقدر الآمال التي عُلِّقَت عليه، حتى وإن كانت تلك الآمال ليست مقاربة حتى لتلك التي وضعتها الجماهير على مواطنه نور الدين أمرابط والنيجيري أحمد موسى، لكنّ تسجيل هدفان فقط في أول 11 جولة كان رقمًا مُخيفًا بالنسبة لمهاجم عُرِفَ صديقًا لشباك الخصوم طوال تجاربه السابقة التي كان آخرها الريان القطري.

الجولة 12 كانت محكًا حقيقيًا للنجم المغربي صاحب الـ27 عامًا! اللعب أمام الغريم التقليدي! فرصة إثبات الوجود! اللعب أمام الفريق الذي كان ضِمْنَ خياراته وفضّل عليه الفرنسي بافيتمبي جوميس والذي كان يعيش فترةً متوهجة بالقميص الأزرق! عبدالرزاق حمدالله يسجل هدف إنقاذ "العالمي" من خسارة الديربي ويضع بصمته على ثالث أهدافه هذا الموسم، لم يكُن أيَّ هدف بل كان إعلانًا لانطلاقة لم تعرف التوقف حتى كتابة هذا التقرير! 13 مباراة تلتها تمكن فيها من تسجيل 19 هدفًا منها "اثنان سوبر هاتريك" كأول لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يتمكن من تحقيقها في موسم واحد بالدوري.

النصر يبحث عن طائرة خاصة لنقل الفريق إلى بريدة، لمواجهة الرائد غدًا في الدوري السعودي للمحترفين ✈️ pic.twitter.com/GmVqvK4KXE — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 3, 2019

لم يكُن هذا الرقم وحده الذي حطمه "أبورزيقه" كما تحب أن تناديه الجماهير، بل أنه احتاج إلى أقل من موسم واحد حتى يصبح أكثر لاعبي النصر الأجانب تسجيلًا للأهداف في تاريخ دوري المحترفين "22 هدفًا في 21 مباراة"، متفوقًا على البولندي أدريان ميرزفسكي "18 هدف في 43 مباراة"، ومن قبله البرازيلي إلتون برانداو "16 هدف في 20 مباراة".

الفترة الرائعة التي عاشها حمدالله منذ موقعة الديربي الشهيرة في مرحلة الذهاب، كان الرائد والوحدة أكثر المتضررين منها إذ تُعَدُّ شباكهما هي المفضلة له بتسجيله أربعة أهداف أمام كُلٍّ منهما، ويبدو الرقم مرشحًا للزيادة أمام الأول إذ يلعب ضده غدًا الخميس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وتُعَد الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني هي الأعلى لحمدالله من ناحية الأهداف المسجلة "5 أهداف"، في الوقت الذي تعتبر القدم اليمنى هي المفضلة له "12 هدف"، كما امتاز برأسه الذهبية مسجلًا من خلالها "6 أهداف" كان آخرها أمام الهلال الجمعة الماضي ليقود فريقه نحو صدارة الدوري للمرة الأولى منذ الجولة السابعة.

ويـبـقـى الـعـنـوان الـأبـرز : هل يتوّج حمدالله هذا الموسم الرائع بقيادة النصر إلى تحقيق الدوري للمرة الأولى منذ عام 2015؟ ليلة السّادس عشر من شهر مايو أو ربّما قبلها سنعرف هذا الجواب.