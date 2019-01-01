3 يسبقون كاسياس في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا

القديس يواصل مسيرته في أوروبا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يخوض الحارس الإسباني المخضرم، إيكر كاسياس، المباراة رقم 60 له في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف بورتو البرتغالي، على ملعب الدراجاو، روما الإيطالي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الذئاب بهدفين مقابل هدف، وهو ما يعزز رغبة بورتو في قلب النتيجة أمام جماهيره إياباً.

وأصبح القديس، حارس ريال مدريد التاريخي الأسبق، رابع لاعب يخوض أكثر من 60 مباراة في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال.

▪️كروس: إحقاقًا للحق،لم نكن الفريق الأفضل وأياكس استحق الفوز

▪️ناتشو: لن نحقق البطولة في كل عام

▪️فاسكيز: من قال أنها نهاية الجيل الذهبي لنا؟



لاعبو الملكي يوضحون الأمور للجمهور 🗣️👇 pic.twitter.com/kQ4KLgiHkd — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 6, 2019

حيث يتفوق عليه، البرتغالي كريستيانو رونالدو، برصيد 76 مباراة، ومن ثم أندرياس إنييستا برصيد 64 مباراة، وليونيل ميسي برصيد 63 مباراة.

ويعد كاسياس الحائز على 3 ألقاب لدوري الأبطال، 2000، 2002، 2014، الأكثر خوضًا للقاءات في دوري الأبطال برصيد 176 مباراة. بقميص بورتو وريال مدريد.