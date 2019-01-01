3 وديات للمنتخب الجزائري قبل أمم إفريقيا

منافسة قوية على لقب كأس الأمم الإفريقية 2019

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، رتب بعض المباريات الودية لمحاربي الصحراء استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية 2019.

ويستعد منتخب الجزائر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامتها في مصر في الفترة ما بين 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو.

وأشارت التقارير أن معسكر المنتخب الجزائري ينطلق بداية شهر يونيور المقبل، ويواجه نظيره الكونغو الديموقراطية وديًا يوم 16 من نفس الشهر.

وتقام مباراة الكونغو الديموقراطية في مدينة مالاجا الإسبانية، على أن يواجه أيضًا كلًا من كوت ديفورا ومالي، منافسا المغرب وتونس في المجموعتين الرابعة والخامسة.

ووقع المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بجوار كلًا من المنتخبات السنغال وكينيا وتنزانيا.

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وستشهد كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر منافسة قوية بين المنتخبات الكبيرة في القاهرة السمراء للفوز باللقب.