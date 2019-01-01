3 نجوم يهددون بالرحيل عن مانشستر يونايتد في حال فشل التأهل لدوري الأبطال!

عدم الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى في البريميرليج يهدد الشياطين الحُمر بفقدان نجومه

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن أصداء هزيمة فريق مانشستر يونايتد من إيفرتون برباعية نظيفة ضمن أحداث الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قد تؤثر على مستقبل بعض النجوم في قلعة أولد ترافورد.

حيث أن هذه الخسارة قد تهدد فرص تأهل نادي مانشستر يونايتد إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعد تأخره بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثالث توتنهام، وبفارق نقطة عن صاحب المركز الخامس أرسنال، مع وجود تشيلسي رابعًا ولكن بمباراة إضافية.

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وحسب الصحيفة البريطانية، فأن هناك 3 نجوم سيرحلون عن صفوف الشياطين الحمر في الموسم المقبل، وذلك بسبب رغبتهم في اللعب في البطولة الأهم والأكبر، بدلًا من المشاركة في الدوري الأوروبي.

وأشارت أن هؤلاء اللاعبين هم روميلو لوكاكو وديفيد دي خيا وبول بوجبا، وذلك في ظل اهتمامات عديدة من الأندية لضم هذا الثلاثي خصوصًا ريال مدريد الذي يريد ضم بول بوجبا النجم الفرنسي الفائز ببطولة كأس العالم مع منتخب بلاده العام لماضي.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد مع مدربه الحالي أولي جونار سولشاير قد خسر 6 لقاءات من آخر 8 في مختلف البطولات، ونتج عنها تراجع الفريق إلى المركز السادس في الدوري وتوديع دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ولفرهامبتون.