3 مشجعين يسلمون أنفسهم للشرطة على خلفية "العنصرية النازية" ضد ساني وجوندوجان

الفيديو الذي أثار الجدل يستثير التحرك الفوري..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعرض ليروي ساني وإلكاي جوندوجان لاعبي منتخب ألمانيا لمضايقات عنصرية من قبل بعض الجماهير في فولفسبورج، خلال مباراة ودية للمانشافت ضد صربيا.

جاء ذلك وفقاً لما نقله الصحفي أندري فويجت عبر فيديو للواقعة، تظهر فيه مضايقات "النازيين الجدد" ضد الثنائي القادم من أصول غير ألمانية.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن ثلاثة من المتهمين بالواقعة، تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاماً، قد سلموا أنفسهم للشرطة اليوم.

وأكدت الشرطة الألمانية استمرار تحقيقاتها بشأن الواقعة العنصرية، بعد تلقيها المزيد من المعلومات من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم أيضاً.

يذكر أن الجماهير المتورطة بالواقعة التي حدثت على ملعب فولكسفاجن أرينا، قد نادت قد نادت بهتافات نازية من ضمنها تحية الزعيم النازي أدولف هيتلر.