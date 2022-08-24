3 لاعبين من أجل نكونكو.. ريال مدريد يدرس إبرام صفقة جديدة في الميركاتو

الدولي الفرنسي على رادار المرينجي في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات

يطمح ريال مدريد إلى توجيه ضربة أخيرة في سوق الانتقالات الصيفية الجاري، رغم أن رئيسه فلورنتينو بيريز كان قد أشار إلى أن الفريق لا ينوي إبرام أي صفقات بعد ضم تشواميني وروديجير.

الصفقة التي يطمح ريال مدريد إلى إبرامها تتمثل في لاعب لايبزيج الألماني كريستوفر نكونكو، الذي يريد المرينجي حسم صفقته قبل انتهاء موسم الانتقالات.

الثمن الذي يدرس ريال مدريد إبرام الصفقة به هو 60 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد الدولي الفرنسي.

لكن صحيفة "إل ناسيونال" تشير إلى أن ريال مدريد عليه التخفف من 3 لاعبين أولًا قبل إبرام تلك الصفقة لمعادلة الرواتب، وأيضًا للوصول إلى ثمن الصفقة.

هؤلاء اللاعبون الثلاثة هم ماريانو دياز وألفارو أودريوزولا وماركو أسينسيو، الثلاثي الذي يدرس ريال مدريد رحيله في الوقت المتبقي من الميركاتو الحالي.

يتبقى عام واحد في عقد ماريانو مع ريال مدريد ولا يريد الأخير أن يتركه العام المقبل بشكل مجاني، لذا فإن العملاق الإسباني متعجل لإبرام صفقة بشأن مهاجمه الدومينيكاني الذي خرج تمامًا من حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي.

بالنسبة لحالة أودريوزولا، فإنه خرج في إعارتين لكل من بايرن ميونخ وفيورنتينا ولم ينجح في إثبات نفسه لأنشيلوتي الذي يعتبر كارباخال خيارًا أول في هذا المركز ثم لوكاس فاسكيز.

الحالة الثالثة المتمثلة في أسينسيو الذي ينتهي عقده في 2023، اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا بالتأكيد سيحظى بفرق عديدة تريده في أوروبا إذا كان رحيله عن المرينجي أمرًا جديًّا.