3 قرارات خاطئة .. دائرة الحكام: النصر ظُلم من الحكم أمام الاتحاد

أشعلت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم النار من جديد وأحيت الجدل الذي بدأ ينتهي حول مباراة الاتحاد والنصر التي أقيمت ضمن الجولة الـ20 من الدوري السعودي، والتي انتهت بفوز العميد 3-0 وكتبت نهاية آمال العالمي في المنافسة على اللقب.

اللقاء الذي لُعب في فبراير الماضي شهد جدلًا تحكيميًا كبيرًا واعتراضات حادة من الجمهور والإعلام النصراوي على حكم اللقاء لاحتسابه عدة قرارات ظالمة بحق فريقهم، أبرزها احتساب ركلة جزاء للاتحاد وطرد أندرسون تاليسكا.

اقرأ أيضًا | صلاح وبقية نجوم العرب .. فلسطين تُنادي، لا تفوتوا الفرصة!

دائرة الحكام اعتادت تحليل أداء الحكام في المباريات المحلية السعودية ونشر مقاطع فيديو عبر يُوتيوب تُوضح الحالات ومدى صحتها، وقد نشرت اليوم الثلاثاء مقطع فيديو خاص بمباراة الثاني من فبراير الماضي بين الاتحاد والنصر في جدة.

وأكدت الدائرة عبر مقطع الفيديو أن الحكم أخطأ في 3 قرارات مؤثرة جدًا في مسار اللقاء، الأول هو احتساب ركلة جزاء لصالح حمدالله، والثاني هو طرد تاليسكا بالبطاقة الحمراء، والثالث عدم طرد فهد المولد بالبطاقة الحمراء مباشرة بعد احتكاكه مع وليد عبد الله.

نجم العميد كان قد تسبب في إصابة حارس مرمى النصر وخروجه من الملعب، وقد وصفت دائرة الحكام التدخل بأنه حركة مقصودة تُهدد سلامة المنافس.

دائرة الحكام أوضحت كذلك أن الاتحاد استفاد من قرار خاطئ خلال مواجهة الفيصلي في الجولة الـ18 وهو عدم احتساب ركلة جزاء صالح "عنابي سدير" ضد حمدان الشمراني مدافع العميد الذي لمس الكرة بيده.



يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الهلال و12 عن النصر، لكن الأول يمتلك فرصة تقليص هذا الفارق إلى 5 نقاط فقط حال هزم الاتفاق والفيحاء في مباراتيه المؤجلتين.