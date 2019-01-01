3 ضربات قوية للوحدة الإماراتي قبل مواجهة لوكوموتيف الأوزبكي

الوحدة الإماراتي يسعى لتحقيق انطلاقة قوية في مجموعات دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يفتقد نادي الوحدة الإماراتي، لجهود بعض لاعبيه في مواجهة هامة للغاية أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويحل الوحدة ضيفًا على نظيره لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، غدًا الإثنين، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا على ملعب "لوكوموتيف".

ويغيب عن الوحدة 3 لاعبين بسبب الإصابة التي لحقت بهم مؤخرًا، وهم إسماعيل مطر ويحيى الغساني، وأيضًا سالم سلطان بسبب الإيقاف.

ويسعى الوحدة لتحقيق الفوز في أولى مبارياته بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا ليكون دافعًا قويًا للاعبين في المباريات المتبقية في البطولة.

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ويتواجد الوحدة في المجموعة الثانية من منافسات آسيا، مع كلًا من لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، والريان القطري واتحاد جدة السعودي.