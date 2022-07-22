3 أندية تنافس النصر على ضم عبد الرحمن غريب من الأهلي

غريب في طريقه للرحيل عن الأهلي

مازال يبحث عبد الرحمن غريب صانع ألعاب النادي الأهلي، عن التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد هبوط الفريق إلى دوري يلو للدرجة الأولى السعودي.

ما هي الفرق التي ترغب في ضم عبد الرحمن غريب؟

شهدت الفترة الماضية مفاوضات من جانب نادي النصر من أجل ضم غريب، حيث أكدت التقارير الصحفية على أنه قريبًا من ارتداء القميص الأصفر الموسم المقبل، وسط اهتمام من نادي الاتحاد أيضًا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن ناديي الجزيرة الإماراتي والريان القطري قد دخلا سباق التعاقد مع غريب، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأضافت الصحيفة أن العروض التي وصلت إلى الأهلي من أجل غريب، هي الإعارة دون شراء العقد، ولم ترد إدارة الأهلي حتى الآن على تلك العروض.

لماذا يرغب غريب في الرحيل عن الأهلي؟

هبط فريق النادي الأهلي إلى دوري يلو للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، وبعدها أخبر جراح الظفيري وكيل أعمال غريب إدارة الأهلي برغبة اللاعب في الرحيل وعدم اللعب في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.

غريب يرغب في الحفاظ على مكانه في قائمة المنتخب السعودي المشارك في كأس العالم قطر 2022 التي ستقام خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

ويعد عبد الرحمن غريب أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي.