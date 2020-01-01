3 أجانب فقط – التعاون يعلن قائمته الآسيوية

تعرف على قائمة التعاون المشاركة في دوري أبطال آسيا.

أعلن نادي التعاون السعودي، عن قائمته النهائية التي ستشارك في بطولة دوري أبطال آسيا، والتي ضمت 3 لاعبين أجانب فقط، من أصل 4 لاعبين، ليتبقى له مقعدًا واحدًا لم يتم الاستقرار عليه.

وضمت القائمة 3 لاعبين أجانب وهم: "حارس المرمى البرازيلي كاسيو أنجوس، ولاعب الوسط البوروندي سيدريك أميسي، والمهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا".

جاء اكتفاء التعاون بثلاثة لاعبين أجانب في القائمة، بسبب عدم تواجد لاعبًا من قارة آسيا في قائمة الفريق، حيث كان آخر الأسماء الآسيوية المتواجدة هو السوري جهاد الحسين، والذي رحل إلى الرائد.

المزيد من الفرق

وتأتي مشاركة التعاون في بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، لتكون هي الثانية في تاريخه، بعد المشاركة في نسخة عام 2017، التي ودع فيها الفريق من دور المجموعات.

وضمت القائمة الآتي:

حراسة المرمى: كاسيو أنجوس، حسين شيعان، معتز البقعاوي، محمد الضليفع.

الدفاع: طلال عبسي، أحمد عسيري، ياسين برناوي، فيصل درويش، فهد الحمد، حمدان الرويلي، حسن كادش، إبراهيم الزبيدي.

خط الوسط: محمد أبو سبعان، سيدريك أميسي، ريان الموسى، إبراهيم العتيبي، صالح السعيد، سلطان مندش، سميحان النابت، فهد الرشيدي، ناصر الجدعاني، ربيع سفياني، عبد المجيد السواط.

الهجوم: مالك العبد المنعم، محمد السهلاوي، ليندر تاوامبا.

عبد الرحمن العبود يقترب من العودة لتدريبات الاتحاد

ويقع التعاون في المجموعة الثالثة التي تضم الشارقة الإماراتي، والدحيل القطري، وبيروزي الإيراني.