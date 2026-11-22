المنتخب السعودي للناشئين، الذي يدخل البطولة بذكريات رفع الكأس في 1989، تعثر أمام أوروجواي، في الجولة الأولى، فيما كتب التاريخ بالجولة الثانية، بعدما أسقط الديوك الفرنسية، بهدف شامان القحطاني في الدقيقة 73.

هذا الانتصار الذي منح الأخضر أولى 3 نقاط في المجموعة الرابعة، ليشعل المنافسة مع فرنسا وأوروجواي وهايتي، في سباق التأهل إلى دور الـ32 من المونديال.

22 نوفمبر .. يوم تاريخي!

لنعد بالذاكرة قليلًا إلى الوراء، تحديدًا في يوم 22 نوفمبر 2022، لنجد الأراضي القطرية تضج بصيحات الجماهير السعودية، والعربية عامة، بانتصار تاريخي حقق المنتخب الأول، على حساب الأرجنتين بنتيجة (2-1)، في كأس العالم.

المنتخب الأرجنتيني الذي تقدم بركلة جزاء ليونيل ميسي، قبل أن يرد الأخضر بـ"الريمونتادا" عن طريق صالح الشهري الذي أحيا آمال الأخضر، ثم سالم الدوسري الذي وقّع على هدف "أيقوني" بات جزءًا من تاريخ الكرة السعودية.

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ما أشبه الليلة بالبارحة، في أرض قطر، وببطولة كأس العالم، وإن اختلفت الفئة السنية بالطبع، يتحقق الفوز التاريخي للأخضر، وبقدم أحد نجوم الهلال، في الشوط الثاني، وهذه المرة عن طريق شامان القحطاني، الذي يلعب في فريق تحت 18 عامًا.

عودة لذكريات 1987

وينبغي القول إن هذا الفوز لم يكن جديدًا على الأخضر، وإنما أحيا ذكريات كتابة الأمجاد، في زمن نعود معه إلى الخلف كثيرًا، وتحديدًا في نسخة مونديال الناشئين في 1987.

في أرض كندا، حقق المنتخب السعودي فوزًا تاريخيًا على فرنسا، بثنائية نظيفة، عن طريق تركي زايد ومحمد الشلقان، رغم أننا نأمل بألا تأتي النهاية مبكرة، كما حدث في تلك النسخة، حيث أن المجموعة الثالثة آنذاك، كانت بمثابة "مجموعة الموت"، تأهلت منها أستراليا في الصدارة، وفرنسا (بفارق الأهداف) عن السعودية، حيث تعادل الأخضر أيضًا مع البرازيل سلبيًا، وودع الاثنان معًا من البطولة.

العويس "الصغير"

ويمكن القول إن كلمة السر في فوز المنتخب السعودي التاريخي، ليس فقط في شامان القحطاني، أو التمريرة الحاسمة التي حصل عليها من زايد البوري، وإنما في تألق الحارس عبد الله الماس، حارس الشباب، الذي أعطانا لمحات عن تألق حراس الأخضر، كما شاهدنا مع محمد العويس، حارس الأخضر الأول، سواءً في مباراة الأرجنتين التاريخية، أو في النسخة الماضية من كأس العالم "2026".

الفوز السعودي تحقق بفضل تألق الحارس عبد الله الماس، الذي تمكن من التصدي لـ8 تسديدات، منها سبع داخل منطقة الجزاء "فقط"، ليقدم آداءً لافتًا لا يقل بدوره عن الهدف التاريخي الذي أحرزه القحطاني.

كلمة أخيرة .. الاهتمام بالمواهب

لنواصل الحديث مجددًا عن المواهب السعودية، الملف الذي لا يتوقف أبدًا، في ظل التخطيط من أجل بناء جيل يقود علم الأخضر في كأس العالم 2034، في الوقت الذي يندد فيه البعض في الإعلام بغياب المواهب في المملكة، والدافع نحو الاستعانة بـ"المواليد" الأجانب، وزيادة عدد المحترفين من الخارج في دوري روشن السعودي، بشكل عام، بينما في أوروبا، باتت هناك مواهب لم تتخطَ حاجز الـ18 عامًا، وباتت أساسية في الفرق الأولى.

واختصارًا للقول، فإنها ليلة سعيدة تستحق أن تستبشر فيها الجماهير السعودية بهذا الجيل، وما تحقق من فوز تاريخي في أراضي قطر، ولكن علينا أن نفكر في المضي قدمًا، ليس فقط بالحلم بالابتعاد في تلك البطولة، وإنما في كيفية استغلال تلك المواهب الشابة، مع الفرق الأولى أو في عالم الاحتراف.