2020/2019 - موسم الشباب في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي يحقق أصغر معدل منذ 11 عاماً

فيسبوك تويتر بلال محمد

يبدو أن الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، سيكون عنوانه "موسم الشباب"، حيث بلغ متوسط أعمار اللاعبين الأقل منذ 11 عاماً.

في شهر أغسطس بلغ متوسط أعمار اللاعبين 26 عاماً و275 يوماً، وهو الأقل منذ موسم 1992/93.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرها الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، فإن 10% من الدقائق التي تم لعبها بعد أربع جولات كانت من لاعبين أعمارهم 21 عاماً وأقل.

وكلاء اللاعبين: رواتبهم، ماذا يفعلون، وكيف تُصبح وكيل أعمال؟

ويعد مانشستر يونايتد، هو أكثر الفرق إيماناً بالشباب في الدوري، حيث بلغ معدل أعمار اللاعبين فيه 24 عاماً و312 يوماً، كأقل معدل أعمار بين فرق الدوري.

بينما كان أكبر معدل أعمار بين الفرق من نصيب واتفورد بعمر 29 عاماً، و204 يوماً.

جدير بالذكر أنه تم لعب أربع جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، ويتصدر ليفربول بعدهم الترتيب برصيد 12 نقطة وخلفه بـ 10 نقاط مانشستر سيتي صاحب اللقب الماضي.