200 ألف للمنشور .. زيدان المدرب الأكثر ربحًا من إنستجرام في العالم

الملعب ليس السبيل الوحيد لأرباح المدرب الفرنسي

يتمتع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بعدد كبير من المتابعين على موقع "إنستجرام"، يجعله أكثر المدربين تأثيرًا على مستوى العالم.

عدد المتابعين لزيدان على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، يبلغ نحو 27.8 مليون شخص، وهو الرقم الذي يجلب له الملايين بشكل مستمر.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن الشركات التجارية تدفع 200 ألف يورو لزيدان، في كل مرة يذكر فيها اسمه على الموقع.

أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس لديه 8.4 مليون متابع، بينما يبلغ عدد المتابعين لدييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد إلى 1.7 مليون.

وأما الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، فيبلغ عدد متابعيه 1.2 مليون، بينما لم يصل رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة لهذا الرقم حتى الآن.

ويعتبر زيدان هو المدرب الأكثر ربحًا من بين هؤلاء، ويعني ذلك أن جمهوره الضخم يمكنه فرض رسوم هائلة على الشركات لكل منشور على حسابه.

اقرأ أيضًا .. رحيل راموس وبيل وقدوم كوليبالي أو كوندي .. لغز جديد في ريال مدريد

ولا تعتبر هذه الوحيدة التي يربح منها زيدان الأموال خارج الملعب، حيث يمتلك العديد من عروض الرعاية الأخرى، لكن يظل إنستجرام في الصدارة.