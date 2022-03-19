18 عامًا على ليلة لن ينساها تشافي.. هل ينهي "زرقاء اليمامة" عقدة ريال مدريد؟

ما أشبه اليوم بالبارحة؟ ولكن كي يكتمل هذا المثل العربي المعروف لابد على تشافي هيرنانديز أن يقود برشلونة مجددا لكسر عقدة ريال مدريد في الكلاسيكو غدًا الأحد، تكرارا لما فعله قبل 18 عامًا.



التاريخ يعيدنا إلى يوم تألق فيه تشافي هيرنانديز اللاعب ومنح برشلونة فوزا لا ينسى على ريال مدريد في قلب ملعب سانتياجو برنابيو، فبعد فترة من التخبط الإداري والغياب عن الألقاب، كان برشلونة على موعد مع تطور واضح برفقة المدرب الهولندي فرانك ريكارد، الذي أتى في ظروف مشابهة للظروف التي وصل بها تشافي هيرنانديز إلى برشلونة، وإن كانت مهمة الأخير أشد تعقيدا بانتدابه في وسط الموسم ورحيل أهم نجوم النادي عبر التاريخ ليونيل ميسي.



نفس الظروف

في 2004، وبالتحديد في الأمتار الأخيرة من موسم 2003-2004 كان الموعد مع الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو وكانت كل المؤشرات في ناحية ريال مدريد المنافس بقوة على لقب الدوري الإسباني وإن كان برشلونة بدأ يسير بخطى ثابتة بفعل تألق مبهر من نجمه البرازيلي رونالدينيو.

المعطيات الرقمية آنذاك كانت تشير إلى عدم تعرض ريال مدريد للهزيمة بشكل عام في الكلاسيكو لمدة 6 مباريات، بل إن ريال مدريد لم يتعرض للهزيمة من برشلونة في كامب نو منذ عام 1997 أي قبل 7 سنوات من إقامة هذا اللقاء الذي وضع فيه تشافي بصمته الأخيرة.



تشافي يطلق رصاصة الرحمة

انتهى الشوط الأول سلبيا بين الفريقين، ودخل ريال مدريد الشوط الثاني بقوة عبر هدف من لاعبه سانتياجو سولاري، لكن برشلونة رد بقوة عن طريق الهولندي باتريك كلويفرت، ثم اللقطة الأيقونية التي استغل فيها تشافي كرة ساقطة ممررة بعناية من رونالدينيو، ليودعها شباك إيكر كاسياس بسهولة وروعة وأناقة.



ما أشبه اليوم بالبارحة؟!.. برشلونة الآن لديه سجل من 5 مباريات دون الفوز على ريال مدريد بواقع تعادل و4 هزائم لبرشلونة.



آخر مباراة فاز فيها برشلونة في البرنابيو كانت في مارس 2019، حين فاز البلوجرانا على ريال مدريد بهدف إيفان راكيتيتش في شباك تيبو كورتوا.



جدير بالذكر أن برشلونة مضى في إطار تصاعدي بعد ذلك الفوز على ريال مدريد في 2004، وسيطر على الأخضر واليابس في إسبانيا والقارة العجوز، وكل هذا بدأ بقدم تشافي اليمنى.. فهل يعود "زرقاء اليمامة" لتسطير التاريخ مجددا، وإنقاذ ماء وجه برشلونة تاريخيًا أمام ريال مدريد بعرض استثنائي كالذي قدم في 2004؟.

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