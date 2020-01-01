17 مليون يورو لكل هدف.. خسائر صادمة لآرسنال بسبب راتب أوزيل

ربما يكون الموسم الأسوأ لصانع الألعاب الألماني

هجوم عنيف يتعرض له مسعود أوزيل صانع ألعاب آرسنال، بسبب المستوى المتواضع الذي يقدمه مع الفريق الإنجليزي هذا الموسم.

خلافات عديدة مر بها اللاعب الألماني مع المدفعجية منذ رحيل أرسين فينجر عن شمال لندن، وبالتحديد منذ قدوم أوناي إيمري المدرب السابق للفريق.

ميكيل أرتيتا المدير الفني الحالي لآرسنال، استبعد أوزيل هو الآخر من مواجهة مانشستر سيتي الأخيرة، والتي خسرها فريقه بثلاثية نظيفة، وسط تعجب ودهشة لدى الجماهير واستفسارات مستمرة عن سبب غيابه.

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صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ألقت الضوء على الخسائر التي يتكبدها آرسنال بسبب أوزيل، حيث لا يستفيد الفريق من وجوده، رغم حصوله على راتب أسبوعي قيمته حوالي 385 ألف يورو.

أوزيل لعب 1812 دقيقة مع آرسنال في 23 مباراة هذا الموسم، قام بعمل 1051 تمريرة بمعدل 45.7 لكل مباراة، وقطع الكرة بالتحام ناجح 20 مرة.

ووفقاً لأجر اللاعب الحالي مع آرسنال، سنجد أنه حصل حتى الآن مع المدفعجية على 17.41 مليون يورو في واحد من أسوأ مواسمه على الإطلاق، حيث نجح في التسجيل مرة وحيدة وصنع 3 أهداف بكل البطولات.

وهو الأمر الذي يعني أن أوزيل يحصل على 17.41 مليون يورو لكل هدف مُسجل، 5.80 مليون يورو لكل هدف قام بصناعته، حوالي 16 ألف ونصف يورو عن كل تمريرة.

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وأما بالنسبة لقطع الكرة، يحصل الألماني على حوالي 870 ألف يورو لكل التحام، 9 آلاف ونصف يورو لكل دقيقة يلعبها، و8 آلاف يورو لكل دقيقة يخوضها آرسنال بدونه.

يذكر أن أوزيل كان قد تسبب في حالة جدل كبيرة هذا الموسم، بعد رفضه خصم 12.5% من راتبه مع المدفعجية بسبب أزمة كورونا، مما رفع حدة التكهنات حول رحيله في أقرب وقت ممكن.